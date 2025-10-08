Szerdán reggel folytatódott Maja T., német Antifa aktivista tárgyalása Budapesten + videó

Megosztás itt:

Annak az antifának a szabadságát követelték szerdán reggel a Fővárosi Törvényszék épülete mellett, aki társaival együtt 2023-ban vascsövekkel vert agyba-főbe embereket Budapest utcáin.

A Fővárosi Törvényszék épülete előtt tartott csendes ellentüntetést a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is. A mozgalmak tagjai "Mi sem felejtünk" felirattal az épület előtt oszlopokra függesztették ki a Simion Ravi Trux, mozgalmi nevén Maja T. és társai által brutálisan megvert áldozatok fotóit. A Betyársereg vezetője hangsúlyozta: fontosnak érzik, hogy ellenpólusai legyenek egy ennyire agresszív mozgalomnak.