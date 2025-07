Szerdán nagyon sok fiatalnak gyökeres fordulatot vesz az élete

Megosztás itt:

Varga-Bajusz Veronika elmondta: a központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló Pont Ott Partit.

Kiemelte: idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon tízből nagyjából nyolc diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be az egyetemre.

Mint mondta: a fiatalok ma már sokkal tudatosabbak, és sokkal inkább a nemzetgazdaság szempontjából releváns képzésekre jelentkeznek.

"A műszaki, a természettudományos, a mérnök, az informatika, de a tanár vagy az orvos-egészségtudományi képzések is ide sorolhatók, és ebből kifolyólag várhatóan az állami ösztöndíjas férőhelyek is jobban ezekre a képzésekre fognak fókuszálni" - tette hozzá.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a magyar egyetemek egy megújítási folyamaton mentek át, új struktúrában, új működési módszerrel, teljesítményelvárással, teljesítményfinanszírozással működnek.

Sokat erősödtek a magyar egyetemek és egyre meghatározóbbak a nemzetközi szinten is - fogalmazott, hozzátéve, hogy "tizenkét egyetemünk van a világ legjobb 5 százalékában, de a cél az, hogy 2030-ra világszinten legyen top 100-as és több top európai egyetemünk is".

Varga-Bajusz Veronika felidézte, hogy az elmúlt évben elindított családbarát felsőoktatás keretében januártól léptek életbe azok az intézkedések, amelyek megkönnyítik a tanulmányaik mellett gyermeket vállalók életét. Így minden 30 év alatti hallgató, akinek gyermeke születik, jogosulttá válik állami ösztöndíjas képzésre való átsorolásra.

"Az első félév eredményei alapján az látható, hogy 810 gyermek született, és az érintett hallgatókból 453-an voltak jogosultak állami ösztöndíjas képzésre, akiknek egyébként egyharmada édesapaként tudta igénybe venni ezt a lehetőséget, ezt a támogatást" - tette hozzá.

Akik pedig 14 év alatti gyermeket nevelnek, kérelmezhetik az egyéni tanulmányi rendet, hogy jobban össze tudják egyeztetni a gyermeknevelést és a tanulást, egy régebbi intézkedés pedig, hogy a 30 év alatti édesanyáknak elengedik a diákhitel-tartozását.

Az intézkedésekkel a kormány célja az, hogy "segítsük minden élethelyzetben azokat, akik gyermeket szeretnének" - fogalmazott az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt: a magyar egyetemek megújítása "egyértelműen egy sikertörténet". Egyrészt a magyar egyetemek nemzetközi versenykörnyezetben erősödtek, másrészt egy hozzáférhetőségi fordulat valósult meg, hiszen 40 százalékkal többen jelentkeznek a magyarországi egyetemekre.

"A megújulás előtt 280 ezres, most pedig már 330 ezres az a hallgatói kör, amelynek tagjai valamely magyar egyetemre járnak" - fogalmazott, kiemelve, hogy a képzések minősége is erősödött, és egy hallgatóbarát fordulat is megvalósult, hiszen 4500-zal kevesebben morzsolódtak le, mint a megújítást megelőzően.

A hallgatók az egyetemektől kaptak egyfajta mentorálást, sőt csaknem 22 ezren gyorsabban haladnak a tanulmányaikkal, de nőtt a tudományos teljesítmény is, hiszen mintegy 50 százalékkal több a publikációk száma - sorolta.

Az államtitkár hangsúlyozta: mára minden második hallgató vidéki egyetemre jár, tehát kiegyenlítődött a főváros és a vidék viszonyrendszere is, megerősödtek a vidéki egyetemek.

Forrás: MTI

Fotó: elte.hu