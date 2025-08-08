Szeptembertől már az Alkotmánybíróságban folytatja munkáját Kozma Ákos

Megosztás itt:

– Hogyan értékeli az alapvető jogok biztosaként eltöltött időszakot: van olyan ügy vagy döntés, amire különösen büszke?

– Nehéz egy hatéves időszakot néhány mondatban összefoglalni. Az elmúlt időszakra visszatekintve biztosan állíthatom, én mindig arra törekedtem, hogy az emberek hétköznapi problémáiban tudjak segíteni. Ez az elköteleződés számomra olyan morális iránytűvé vált, ami meghatározta az ombudsmani munkámat. Nagyon komoly kihívásokkal szembesültünk az elmúlt években. 2019 szeptemberében kezdődött a mandátumom, és alig hat hónappal később egy olyan járvány borította el a világot, amihez foghatót korábban soha nem tapasztaltunk. Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy ombudsmanként válaszokat kell adnunk azokra az alapjogi kihívásokra, amelyek a koronavírus-járvány hatásaiként jelentkeztek. Míg azt láttam, hogy a kollégáim világszerte home office-ba vonultak és a személyes jelenlétet mellőzve közlemények és különböző sajtónyilatkozatok útján kommunikáltak a világgal, én ezzel ellentétes döntést hoztam. Azt vallottam és vallom ma is, hogy ha nagy a baj, akkor van ránk igazán szükség. Home office helyett tehát védőfelszerelést húztam és munkatársaimmal személyesen kimentem a terepre, országjárásba kezdtem. A járvány időszaka alatt több mint 150 intézményt látogattam meg személyesen. Voltam büntetés-végrehajtási intézetekben, szociális intézményekben, idősotthonokban, egészségügyi intézményekben, pszichiátriákon és gyermekvédelmi intézményekben is, és azt kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok a hazámra, ezekre az intézményekre, az itt dolgozókra, mert a járvány okozta kihívásokat kitűnően oldották meg. A járvány elmúltával az emberekkel való kapcsolat újbóli megtalálása lett a fő feladat. Ennek elősegítésére 2022-ben hat területi irodát hoztunk létre, hármat a Dunától nyugatra, hármat a Dunától keletre. Ezekben az irodákban jogi végzettségű kollégáim fogadják az ügyfeleket. A program olyan sikeres, hogy sokszor több hétre előre elfogynak a személyes ügyfélfogadási időpontok.

