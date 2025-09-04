Keresés

Belföld

Szeptemberi kánikula: akár 34 fokot is mérhetünk

2025. szeptember 04., csütörtök 08:00 | Magyar Nemzet
kánikula szeptember

A nyár még nem enged: szeptemberben is marad a meleg, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar, helyenként köd és pára jelzi az ősz közeledtét.

  • Szeptemberi kánikula: akár 34 fokot is mérhetünk

Napos időre van kilátás gomoly-, keleten fátyolfelhőkkel is. Kevés helyen valószínű zápor, zivatar - főként hazánk keleti, délkeleti felén. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, a zivatarok környékén előfordulhat erős széllökés is lehet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Mint írják, folytatódik a szeptemberi nyár, csupán kevés helyen lehet zápor, esetleg egy-egy zivatar. Itt-ott átmenetileg pára, köd emlékeztethet arra, hogy mégiscsak ősz van.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

