Szeptemberi hőségrekord: nyolc fokkal melegebb az átlagnál

Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap a szerdán, a HungaroMet tájékoztatása szerint a kedden érkező hidegfrontból nem sok marad szerdára: reggel még elszórtan, majd csak kevés helyen, egyre inkább az ország keleti felén fordulhat elő zápor, zivatar.

Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.

