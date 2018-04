Szeptemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd felújítási munkálatai

A turisták helyett nemsokára munkagépek lepik majd el a Lánchíd környékét, a külföldiek egyik kedvelt célpontját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A felújításról szóló előterjesztést többen is kritizálták. Néhány napja a BKK volt vezérigazgatója Vitézy Dávid közösségi oldalán ment neki a városvezetésnek, arra hivatkozva, hogy lezárások kétszer annyi ideig fognak tartani, mit az szükséges lenne. Tarlós István egykori bizalmi embere szerint a Főváros és a BKK kezéből mára kicsúszott a közlekedéspolitikai irányítás, – és ahogy fogalmazott – eltűnt a rendszerszemlélet, mint látható, a városházi bürokratikus szempontok felülírnak minden észérvet.

A fővárosi MSZP munkálatok elhúzódását kérte számon a városvezetésen.

– A jelene előterjesztés kivenné, és egy későbbi időpontra halasztaná az Alagút és Clark Ádám tér felújítását. A kérdésem az, hogy terv szerint becsült érték szerint mennyi időt venne igénybe a két projekt egymástól elcsúsztatott megvalósítása. Illetve gondolt-e arra főpolgármester úr, hogy a kormány segítségét pénzügyileg, ha pénzügyi akadály volt, márpedig az előterjesztésből az derül ki, hogy igen – mondta Horváth Csaba, az MSZP képviselője.

A főpolgármester szerint korábban sem számoltak azzal, hogy az Lánchíd valamit az Clark Ádám tér és az Alagút egyszerre korszerűsíthető.

– Helyes Horváth úr, hogy aggódik, de sosem volt szó egy ütemről, mindig is két ütemről volt szó, és most is így van – reagált Tarlós István főpolgármester.

Szeneczey Balázs, főpolgármester-helyettes úgy számol, hogy egyenlőre a hídtest rekonstrukciójára van fedezete a fővárosnak.

– A Lánchíd hídtest felújítása önmagában 24-25 hónap alatt elkészíthető terveink szerint 2018 őszén ez a munka meg is tud kezdődni, és ezzel párhuzamosan a pesti oldal villamos alagút tendereztetése is megindul, ez idén év végén vagy év elején ez az 5 milliárdos munka is meg tud kezdődni. A Váralagúthoz is hozzányúlunk, ha a pénzügyi forrás rendelkezésre áll – mondta Szeneczey Balázs.

A Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke, a Hír TV-nek azt mondta jelentős a 2021-ig tartó munkálatok jelentősen megnehezítik majd Budapest közlekedését.

– A Lánchíd és az alagút egy olyan útvonal, ami közösségi közlekedési, kerékpározási és turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű, éppen ezért teljesen elfogadhatatlan lenne, ha 5 évre elvesztenénk ezt a közlekedési lehetőséget, és önmagában azt is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 3 évre teljesen lezárják ezt a hidat. Emlékezzünk, hogy a Margit híd 5 év alatt újult meg, és végig fenntartották a nagykörúti villamosok közlekedését, míg most erre a hídra a gyalogosok sem mehetnek rá 3 évig – fogalmazott Kelemen Tamás.

A fővárosi közgyűlés megszavazta a 3-as metró állomásainak akadálymentesítését. Sajtóhírek szerint a liftek kialakítása 10-12 milliárd forint költséget jelenthet a Fővárosi Önkormányzatnak, részben éppen ez indokolhatja a Budai Váralagút és a Lánchíd felújításának szétválasztását.