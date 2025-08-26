Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra

2025. augusztus 26., kedd 10:03 | MTI

2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden.

  • Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra

Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek.

Hozzátették: az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Az OH kitért arra is, hogy 2025-ben az őszi érettségi vizsgaidőszak október 10-től november 21-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 10-27. között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 6. és 10., a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 17. és 21. között lesznek - ismertették.

A hivatal jelezte továbbá, hogy a vizsgákkal kapcsolatos további információk az OH honlapján olvashatók.

 

Forrás: MTI

Fotó: magyarnemzet.hu

További híreink

Agresszív kismalac továbbra is mindenkit kioszt – itt vannak a legjobb poénjai

Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó

Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról: Nem gondoltam, hogy a fiamat támadják emiatt

Lebukott Zelenszkij katonája, fegyvereket akart eladni

Szándékosan hagyta ki a 11-est a magyar futballista? Büntetést emleget az edző - Videó

Erre még Zelenszkij sem számított, megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet

Szenvedett a Vasas hazai pályán, de végül így is legyőzte a Tiszakécskét

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

További híreink

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
2
Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának
3
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
4
Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet
5
Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó
6
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
7
Elképesztő kincstalálat Lengyelországban: Magyar középkori arany és ezüst özön egy elrejtett edényben
8
Kiutasították az iráni nagykövetet Ausztráliából
9
Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot
10
Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

 Kiemelték: Szabó Ilona a közelmúltban megjárta az Amerikai Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. Úgy tudják a Tisza vezér sok tízmillió forinttal finanszírozza a lány luxushobbiját.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!