Szeptember 21-én indul a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál

A zongoraművész elmondta, a férjével, dr. Bajkai István országgyűlési képviselővel hozták létre az idén első alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivált,aminek alapvető céja bemutatmi, hogy milyen hihetetlenül gazdag zenekultúra jött létre ebben a térségben, ahol a különböző népek jelentős hatással voltak és vannak egymásra,de fontosnak tartják a további együttműködés fenntartásának erősítését is.

A fesztivál szeptember 21-én kezdődik,október 4-én zárul, a szervezők reménykednek abban, hogy ekkor még közönség előtt tudnak a fellépők játszani, hiszen ez a legfontosabb. A fesztiválnak három magyarországi helyszíne lesz, Budapest, Debrecen, Miskolc, de mellette Pozsony, Ungvár, Kolozsvár és Szabadka is helyszínül szolgál majd.

Bonnyai Apolka beszélt arról is, hogy a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál négy alappillére épül, lesznek koncertek, valamint zenetudományi konferenciák, mesterkurzus, ez utóbbit Eckhardt Gábor, Körösiné Bellák Erzsébet vezetik, mindezek mellett megrendezésre kerül az I. Kárpát-medencei Nemzetközi Zongoraverseny is. Ez utóbbira a Kárpát-medence 10-19 éves fiataljait várják, a zsűri elnöke Eckhardt Gábor lesz. A tervek szerint már itt is lesz közönség.

A fesztivál nyitókoncertjét a Zeneakadémia Nagytermében rendezik meg, neves vendégművészekkel, a Dohnányi zenekarral. Bonnyai Apolka hozzátette, maga ius készül egy Mozart darabbal erre a koncertre.

A zongoraművész elmondta magáról, a Zeneakadémián végzett, majd sikerült elnyernie egy amerikai ösztöndíjat, aminek köszönhetően például a Metrpolitan szinte valamennyi előadását megnézhette, de komolyzenei kutatásokat is végzett.

Bonnyai Apolka beszélt a további terveiról, hiszen a Kárpát-medencei Komolyzenei Fesztivál után december 2-án Korcsolán Orsolyával ad koncertet a Zeneakadémia Solti-termében., a tervek szerint egy Goldmark szvitet adnak elő. De ezt a darabot a művésznő előadja a szabadkai és az ungvári zsinagógában is.

Bonnyai Apolka szerint szerencsére egyre nagyobb a támogatottsága a komolyzenének, egyre népszerűbbé váliuk, a fiatalok is egyre inkább érdeklődést mutatnak ebbe az irányba.

