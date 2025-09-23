Szepesfalvy Anna: Ha jön a Tisza-kormány, akkor jön a Tisza-adó + videó

Megosztás itt:

Szepesfalvy Anna: ,,Nagyon fontos, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogyha jön a Tisza-kormány, akkor jön a Tisza-adó, és az minden háztartás, minden család zsebére megy. Több, mint 10.000 önkéntesünkkel el fogjuk juttatni hó végéig minden postaládába ezt a szórólapot, ahol gyakorlati példákon mutatjuk be azt, hogy átlagos keresetnél milyen foglalkozásánál, milyen kiesésre számíthatnak, milyen bevétel kiesésre akkor, hogyha megnövekedik az adókulcsuk, szerintem ezzel muszáj szembesülnie mindenkinek, hiszen a Tisza Párt nem akar beszélni róla."