Szentkirályi Alexandra: Úgy kell rendezni, hogy abból a budapestieknek hasznuk legyen + videó

"Most, hogy ezen a területen valamilyen érdemi komoly, várostörténeti szempontból is jelentős fejlesztés elindulna, Karácsony Gergely azt csinálja, amihez a legjobban ért, keresztbe fekszik. Ráadásul a főpolgármester úr pontosan tudja, hogy nem tudják jogilag szabályosan megvásárolni a területet, de ami ennél is fontosabb, hogy az elmúlt években Budapestet a csőd szélére juttatták, és a fővárosnak nincs is pénze, hogy rendezze ezt a kérdést. Egy biztos, hogy ezt a területet rendezni kell, ez így nem maradhat. méghozzá úgy kell rendezni, hogy abból a Budapestieknek hasznuk legyen."