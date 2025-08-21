Szentkirályi Alexandra szerint rendkívül súlyos felelőtlenség hogy elhanyagoltak a BKV buszai + videó

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra: "Miközben dugó van, miközben buszok füstölnek el és gyulladnak ki Budapest utcáin most már azt kell mondanom, rendszeresen és nincsen elvégezve a karbantartási munka, közben azért azt is látjuk, hogy közben a pride megszervezésére volt ideje fővárosi önkormányzatnak, meg pénze is, közben Rákosrendező megvásárlására volt pénze a fővárosi önkormányzatnak, közben milliós prémiumok kifizetésére van pénze a fővárosi önkormányzatnak, miközben elsődleges feladatát, azt, hogy a budapestiek biztonságosan és üzemszerűen tudják használni a közösségi közlekedést, azt nem látja el. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül súlyos felelőtlenség."