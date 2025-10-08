Szentkirályi Alexandra szerint komolyabb sérülés is történhetett volna Aranyosi Péter lökdösődéséből + videó

Megosztás itt:

A Fidesz budapesti elnöke azt mondta: jól látható, hogy Aranyosi Péter akkora erővel fogta meg az újságírót és lökdöste, hogy az már komolyabb sérülést is okozhatott volna. Szentkirályi Alexandra azt mondta: észlelhető, hogy Magyar Péter színre lépésével iszonyú agresszió került be a közéletbe.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke: ,, Magyar Péter érkezésével ilyen agresszió és ilyen indulatokat szabadított el ez az ember, sőt felhatalmazást ad neki, mert nem azt mondja, hogy jó, oké, vannak véleménykülönbségek, de azért sok volt, ezt nem lehet, meg Ruszin-Szendi Romolusznak nem lehet fegyverrel mászkálnia, meg sok volt, hogy meglökte az újságírót, meg Aranyosi Péternek is köszönöm a támogatást, de azt kérem, hogy én a nevében bocsánatot kérek. Nem ezt csinálja, hanem letagadja."