Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szentkirályi Alexandra szerint komolyabb sérülés is történhetett volna Aranyosi Péter lökdösődéséből + videó

2025. október 08., szerda 12:00 | HírTV

Szentkirályi Alexandra szerint nem ez az első incidens, ami azt bizonyítja, hogy Magyar Péter színre lépésével az agresszió is bekerült a közéletbe. A humoristáról ugyanis nemrég került nyilvánosságra egy felvétel, amin egy riportert lökdös és rángat.

  • Szentkirályi Alexandra szerint komolyabb sérülés is történhetett volna Aranyosi Péter lökdösődéséből + videó

A Fidesz budapesti elnöke azt mondta: jól látható, hogy Aranyosi Péter akkora erővel fogta meg az újságírót és lökdöste, hogy az már komolyabb sérülést is okozhatott volna. Szentkirályi Alexandra azt mondta: észlelhető, hogy Magyar Péter színre lépésével iszonyú agresszió került be a közéletbe. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke: ,, Magyar Péter érkezésével ilyen agresszió és ilyen indulatokat szabadított el ez az ember, sőt felhatalmazást ad neki, mert nem azt mondja, hogy jó, oké, vannak véleménykülönbségek, de azért sok volt, ezt nem lehet, meg Ruszin-Szendi Romolusznak nem lehet fegyverrel mászkálnia, meg sok volt, hogy meglökte az újságírót, meg Aranyosi Péternek is köszönöm a támogatást, de azt kérem, hogy én a nevében bocsánatot kérek. Nem ezt csinálja, hanem letagadja."

További híreink

Hihetetlen fordulat jön az időjárásban

Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz

„A srác úgy néz ki, mint egy...” – nagyon megváltozott a vélemény Kerkez Milosról

Orbánék győztek, Pottyondy rájött, nincs kormányváltó hangulat, Magyar Péternek meszeltek

Gyászol Orbán Viktor, fekete-fehér fotóval tudatta a szomorú hírt

Bayer Zsol: Na végre!

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

Golovin Vlagyimir: Beszéltem Fodor Csengével, tisztáztam vele a dolgokat

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

További híreink

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!
2
Eszement ötletet valósítottak meg az ukránok: orosz atomerőműre zúdítottak harci drónt
3
LELEPLEZÉS! Fizetett aktivista Hadházy: Nem korrupcióellenes hős, csak politikai eszköz!
4
Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!
5
Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!
6
EXTRÉM FENYEGETÉS: Tomahawk rakétát kaphat Ukrajna – Fokozatos eszkaláció várható! + videó
7
Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó
8
Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó
9
Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó
10
Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!