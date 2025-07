Szentkirályi Alexandra szerint Ferencvárosban a kocsmalobbi diktál + videó

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra: "A közelben egy gyermekklinika működik, aminek nem szóltak előre és a lezárással a mentők és a tűzoltók sem férnek el, amire már a kormányhivatal is felhívta a figyelmet. Ez a korrupció és a pofátlanság iskolapéldája. És ehhez asszisztál Baranyi Krisztina, a Tisza Párt és még Vitézy Dávid is. A kocsmalobbi egyre erősebb Budapesten. Ne feledjük, a tiszás Barna Judit nem csak a bulinegyed lobbijának dolgozott, de Puzsér kocsmájának is. Vitézy pedig korábban is záratott le utcákat kocsmák kedvéért. Mi ezzel nem értünk egyet, a belvárosi elnéptelenedés így is drasztikus, nem lehet az ott élő embereket elüldözni a bulituristák miatt, akik nem tisztelik a városunkat."