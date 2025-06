Visszafoglalás - A demokraták és demokrácia + videó

Eddig a liberalizmust szálazták szét több adáson keresztül szakértő vendégeink, és ahogy ígérték, most eljutottak a demokráciáig, amit sejtésünk szerint már nagyon sokan vártak. Bevalljuk, mi is. Mit is jelentett a demokrácia, kik azok a demokraták? Sok jót, vagy inkább negatívumot hozott maga a fogalom az évszázadok során? Két kiváló eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly professzor, egyetemi tanár most sem hagyja önöket fontos információk, elemzések nélkül.