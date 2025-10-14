Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó

Megosztás itt:

„Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” – kezdte videóüzenetét Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, majd részletezte az ügy hátterét. Mint a politikus elmondta, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke májusban arról nyilatkozott egy interjúban, hogy egy politikai-szakmai eseményre látogatott el Berlinbe, ahol több termékfejlesztővel egyeztetett. Szentkirályi Alexandra szerint ez valószínűleg a május 21–23. között zajló GITEX Europe technológiai konferencia volt.

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője kiemelte, hogy az eseményen részt vett az ukrán Petersonapps vállalat is, amelynek munkatársa, Miroszláv Tokár, aki a Tisza-applikációból kiszivárgott adatok között Radnai Márk mellett adminisztrátorként szerepelt. A politikus szerint ennyi véletlen a világon nincs.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a történet egyszerű: Radnai kiment, az ukránok behálózták a Tiszát, elkészítették az alkalmazást, majd kiszivárogtatták húszezer magyar személyes adatait. Azóta Zelenszkij és az ukrán hadsereg kénye-kedve szerint férhet hozzá a magyarok telefonjaihoz. Ez már a második szivárgás a Tiszánál. Hogyan bízhatnánk egy ilyen amatőr csapatra az országot? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

