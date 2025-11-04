Szentkirályi Alexandra: Ostobaság egy hadiállapotban lévő idegen országra bízni magyar emberek adatait + videó

Megosztás itt:

Péterfalvi Attila: "Pont nemzetbiztonsági okokból ezeknek az adatoknak semmi keresnivalójuk nincsen külföldön. Ezek az adatok érzékeny adatok, politikai véleményre vonatkozó adatok és az hogy egy magyarországi politikai pártot hány ember, kik, hogyan támogatnak, annak ezeknek az adatoknak nincs helye külföldön.((vágás)) Tehát egyetértek az miniszterelnök úrral abban, hogy az hogy magyar állampolgárok ilyen adatai külföldön, ráadásul nem európai uniós, vagy gazdasági térségben lévő államnál kötnek ki, az súlyos nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet."