Szentkirályi Alexandra: Ostobaság egy hadiállapotban lévő idegen országra bízni magyar emberek adatait + videó

2025. november 04., kedd 12:17 | HírTV

A Tisza Párt adatszivárgási botrányáról Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és Péterfalvi Attila, NAIH elnök mondott véleményt.

  Szentkirályi Alexandra: Ostobaság egy hadiállapotban lévő idegen országra bízni magyar emberek adatait + videó

Péterfalvi Attila: "Pont nemzetbiztonsági okokból ezeknek az adatoknak semmi keresnivalójuk nincsen külföldön. Ezek az adatok érzékeny adatok, politikai véleményre vonatkozó adatok és az hogy egy magyarországi politikai pártot hány ember, kik, hogyan támogatnak, annak ezeknek az adatoknak nincs helye külföldön.((vágás)) Tehát egyetértek az miniszterelnök úrral abban, hogy az hogy magyar állampolgárok ilyen adatai külföldön, ráadásul nem európai uniós, vagy gazdasági térségben lévő államnál kötnek ki, az súlyos nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet."

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

