Szentkirályi Alexandra: Nem gondolom, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak bármi keresnivalója lenne a közéletben + videó

2025. szeptember 17., szerda 15:08 | HírTV

Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános eseményen hordott éles lőfegyver viseléséről mondott véleményt.

Szentkirályi Alexandra: "Nem tudom elképzelni egyébként, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy ilyen eset után ott maradhasson és bármilyen pozícióra egy ilyen embert Magyar Péter alkalmasnak tartson, tehát azt gondolom, hogy ez annyira nonszensz és egyébként a Magyar politikában is teljesen szokatlan joggal és ijesztő még egyszer mondom és veszélyes helyzet, hogy egy ilyen után, hogy tulajdonképpen emberek testi épségét veszélyezteti azzal, hogy bemegy közéjük egy fegyverrel, én nem gondolom, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak bármi keresnivalója a közéletbe."

