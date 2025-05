Szentkirályi Alexandra: miért költöttek el Karácsonyék 51 milliárdot Rákosrendezőre, ha szerintük ekkora összegen múlik a főváros csődje?

Megosztás itt:

Hozzátette, hat éve vezeti Karácsony Gergely a fővárost, azóta tart a felelőtlen gazdálkodás, amit a bíróság most ítéletben is megerősített: Budapest, az ország leggazdagabb önkormányzata a csőd szélére jutott.

Szentkirályi Alexandra szerint a Kúria jogerős döntése azt is igazolja, hogy Karácsony Gergelyék félrevezették a közvéleményt a szolidaritási hozzájárulás ügyében is. "Tudták, hogy törvénytelen a költségvetés és mi várható, mégis elszórták a maradék pénzt: 50 milliárdért megvették Rákosrendezőt, milliós prémiumokat fizettek ki, haszontalan lakásügynökségre, bicikliút-kommunikációs kampányra."

"Budapestet ez a városvezetés vitte csődbe, ezért Karácsony Gergely és a Tisza-DK-Vitézy koalíció a felelős" - írta a politikus, majd hozzátette: a budapestiekkel együtt várják tőlük a felelősségvállalást és a megoldást a főváros csődhelyzetére.

Szentkirály Alexandra ugyancsak reagált Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) megszólítására, és hozzászólásában azt írta: "a Tiszával, Karácsonnyal és a DK-val néhány limonádé után, ti vállaltátok a főváros vezetését. Így a ti felelősségetek minden, ami a fővárosban történik. Így az is, amikor megszavaztátok a főváros törvénytelen csődköltségvetését. Így az is, amikor licitháborút tartottatok Rákosrendezőért és elköltöttetek rá 50+ milliárdot, miközben pontosan tudtátok, hogy egy ugyanekkora törvénytelen lyuk van a költségvetésben."

Továbbá az is, amikor a februári, minden fővárosi céget érintő átvilágítási javaslatuk "nem ment át", valamint az is, hogy "gyakorlatilag ugyanazokat a Gyurcsány embereket jelöltétek újra a cégek élére, akiknek mi egy éve a kirúgását követeljük (és igazunk is lett benne)" - olvasható a bejegyzésben.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: "a fejlesztések kapcsán pedig, kíváncsian várjuk a ti eredményeiteknek a felsorolását (segítek: CSŐD)".

A politikus közölte: a kormány közben bejelentette a 18 ezer férőhelyre bővült Diákváros építését, épül a Déli Körvasút, a Pázmány campusa, valamint a legforgalmasabb H5-ös HÉV felújításáról is döntöttek "súlyos" milliárdokért. "Hiába a brüsszeli zsarolás és a fővárosi csőd, a kormány Budapest új villamosaira is kifizet 50+ milliárd forintot" - írta.

Ha pedig bármilyen más "lehúzott" fejlesztést hiányolsz, emlékeztetnélek esküdre és javaslom: fordulj tiszás képviselőtársaidhoz, akik fővárosi képviselőként Brüsszelben vigyorognak a budapestiek forrásaival való zsaroláson. "Mi arra vállalkoztunk, hogy a korrupt, Budapestet a csődbe vezető városvezetés helyett a budapestiek oldalára állunk és értük küzdünk. Te nem így tettél" - zárta a Vitézy Dávidnak írt hozzászólását Szentkirályi Alexandra.

Forrás: MTI

Fotó: MTI