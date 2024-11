Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc képviselői negyvenszer szavaztak együtt + videó

Negyvenszer szavaztak együtt a DK és a Tisza Párt képviselői a Fővárosi Közgyűlésben -mutat rá a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra szerint számos Budapestet érintő döntést közösen szavaztak le Gyurcsány és Magyar Péter emberei.

A DK és a Tisza leszavazta, hogy százmilliókat spóroljunk a budapestieknek kevesebb bizottsággal. Leszavazták azt is, hogy a budapesti lakhatási válság kezelésének érdekében a főváros ne herdálhassa el az . Leszavazták a rezsicsökkentés melletti kiállást. Leszavazták, hogy a migránsok ne költözhessenek önkormányzati bérlakásokba. Leszavazták, hogy újra legyen Budapestinfó, ahol a főpolgármester kiáll a sajtó elé és a budapestiek válaszokat kaphatnak a kérdéseikre. Leszavazták azt is, hogy kollégiumokat és szolgálati lakásokat építsünk. Leszavazták azt is, hogy a kerületek közvetlenül pályázhassanak uniós forrásokra