Szentkirályi Alexandra: Kettős beszéd van a Tisza Párt részéről + videó

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra hozzátette: "Én nagyon szeretném látni, hogy hogyan gondolkodnak ők a rezsicsökkentés tekintetében, és hogyan gondolkodnak ők a migráció tekintetében, mert azért legyünk ebben teljesen egyértelműek, a rezsicsökkentésben az önök képviselőinek vannak olyan állításai, amire várjuk az önök reakcióját és válaszát, hogy önök erről mit gondolnak. Mert ha azt gondolják, amit az önök képviselője, márpedig a budapestiek joggal feltételezik, hogy önök hasonlóan gondolkodnak az ügyekben. Akkor az egy nagyon-nagyon problémás gondolat, én azt gondolom, tehát a rezsicsökkentés most is védi a magyar embereket, a budapesti embereket is. Emellett szerintem ki kell állniuk önöknek elsősorban, mert az önök képviselője tett ezzel ellenkező nyilatkozatot. Elvárhatják azt hiszem a budapestiek önöktől, hogy tudják, hogy önök milyen politikát képviselnek, milyen álláspontot képviselnek. A másik, az a migráció kérdése. Az a helyzet, hogy migráció tekintetében önök a magyar érdekek ellen szavaztak, az önök képviselőtársai az Európai Parlamentben a magyar érdek ellen szavaztak. Tehát nagyon-nagyon jó lenne ebben világosan és tisztán látni, mert nem szeretnénk azt, hogy az a szemlélet, ami Brüsszelben már látszott az önök mozgásából, az Budapestre is begyűrűzzön. És ez a lakhatás kérdésében is egy fontos faktor lehet."