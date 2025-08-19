Keresés

Belföld

Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket

2025. augusztus 19., kedd 16:10 | MTI

Karácsonyék Gergelyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket - mondta a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Szentkirályi Alexandra azt mondta, "akkor lássuk, hogy ők pontosan mit is tettek a fővárosi lakhatási válság enyhítéséért és az otthonteremtésért".

"Nem sokat, Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége ugyanis becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek, rozsdaövezetek nem újulnak meg, a fővárosban, hat éve nem történik semmi a balliberális vezetés alatt" - mondta a frakcióvezető.

A kormány közben Airbnb-moratóriumot vezetett be, bejelentette a Diákváros megépülését, kollégiumok is megújultak vagy bővültek, most pedig az Otthon Start program keretében azok is lehetőséget kapnak egy új lakásra vagy otthonra, akik eddig még soha - sorolta Szentkirályi Alexandra, kijelentve, hogy ez valódi megoldás a lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés.

Továbbra is emberfeletti küzdelem zajlik a lángokkal Spanyolországban

Továbbra is emberfeletti küzdelem zajlik a lángokkal Spanyolországban

 A spanyol kormány következő ülésén katasztrófa sújtotta területté nyilvánít több olyan területet, amelyeket az elmúlt hetekben tomboló erdőtüzek elpusztítottak - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök kedden az Extremadura tartományban található Jarillában, ahol a helyi oltási munkálatok műveleti központját felállították.

