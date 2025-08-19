Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra azt mondta, "akkor lássuk, hogy ők pontosan mit is tettek a fővárosi lakhatási válság enyhítéséért és az otthonteremtésért".

"Nem sokat, Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége ugyanis becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek, rozsdaövezetek nem újulnak meg, a fővárosban, hat éve nem történik semmi a balliberális vezetés alatt" - mondta a frakcióvezető.

A kormány közben Airbnb-moratóriumot vezetett be, bejelentette a Diákváros megépülését, kollégiumok is megújultak vagy bővültek, most pedig az Otthon Start program keretében azok is lehetőséget kapnak egy új lakásra vagy otthonra, akik eddig még soha - sorolta Szentkirályi Alexandra, kijelentve, hogy ez valódi megoldás a lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés.