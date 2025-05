Szentkirályi Alexandra: Karácsony és a Tisza Párt csődbe vitte Budapestet

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra szerdán a Facebook-oldalán szerdán azt írta: a Kúria jogerősen kimondta, hogy a főváros költségvetése törvénytelen, mivel abba nem terveztek be 51 milliárd forintnyi törvény által előírt kiadást.

Ezt azért tették, mert állításuk szerint nincs pénze a fővárosnak; persze "a Gyurcsány-emberek busás fizetésére" és prémiumokra mindig jutott, ahogy "az 50+ milliárdos ingatlanmutyira is Rákosrendezőn" - emelte ki.

"A költségvetés törvénytelen. Pont. Mi ezt elmondtuk a költségvetési vitában is, de ez a Tiszát, Vitézyt és Karácsonyt nem érdekelte" - fogalmazott a frakcióvezető, hozzátéve: "ők inkább megszavazták Karácsonyék csődköltségvetését, hogy pozícióba hozzák embereiket (Bódis Kriszta, Nagy Ervin)". Most, ha csak a főváros nem varázsol elő 50 milliárd forintot, csődbe megy a rossz városvezetésnek köszönhetően - hangsúlyozta bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

"Pénzért és hatalomért lepaktáltak, hazudtak a főváros anyagi helyzetéről és cserben hagyták a budapestieket. Eddig lehetett titkolózni, de a bíróság leleplezte őket, most itt az ideje, hogy ők is bevallják az igazságot!" - írta. A frakcióvezető jelezte, hogy 2019-ben több mint 200 milliárdos tartalékkal adták át a Városháza kulcsait és azóta is folyamatosan fejleszti a kormány Budapestet. Most éppen a CAF villamosokat fizeti ki, felújítja a szentendrei HÉV-et és további 50 milliárdból fejleszti a közlekedést. "A városvezetés mégis le tudta nullázni Budapestet" - fogalmazott.

Forrás: MTI

Fotó: MTI