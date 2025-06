Szentkirályi Alexandra: Karácsony, a DK, a Tisza és Vitézy együtt juttatták ide a várost

A lengyel elnökválasztásba is megpróbált beavatkozni a Bajnai-féle DatAdat-csoport

A 2022-es magyarországi voksolások után a mostani lengyel elnökválasztásba is megpróbált beavatkozni a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoport. A két manipulációs akcióban az is hasonló, hogy a finanszírozás kapcsán mindkét esetben felbukkant az Action for Democracy nevű amerikai szervezet. Azonos emellett az eredmény is, a beavatkozási próbálkozás itt is, ott is kudarcot vallott: ahogy idehaza az Orbán-kormány, addig Lengyelországban a jobboldali jelölt, Karol Nawrocki nyert, a baloldal pedig jelentős vereséget szenvedett.