Szentkirályi Alexandra: Ijesztő, hogy megvalósulhat egy olyan darab, amelyben agyonvernek egy közszereplőt + videó

Szentkirályi Alexandra: "Nagy Ervin van annak a bizottságnak tulajdonképpen az élén, amely erről a támogatásról döntött, és Pintér Béla társulatának több millió forint ot adott, és hát nem hallom a jogvédőket hangosan tiltakozni azzal kapcsolatban, hogy láthatóan, felismerhetően Schmidt Máriát ábrázolják a színpadon és halálra verik. Tehát szerintem ez egy nagyon súlyos probléma."