Szentkirályi Alexandra: "Nagy Ervin van annak a bizottságnak tulajdonképpen az élén, amely erről a támogatásról döntött, és Pintér Béla társulatának több millió forint ot adott, és hát nem hallom a jogvédőket hangosan tiltakozni azzal kapcsolatban, hogy láthatóan, felismerhetően Schmidt Máriát ábrázolják a színpadon és halálra verik. Tehát szerintem ez egy nagyon súlyos probléma."
Belföld
Szentkirályi Alexandra: Ijesztő, hogy megvalósulhat egy olyan darab, amelyben agyonvernek egy közszereplőt + videó
2025. október 29., szerda 19:00 | HírTV