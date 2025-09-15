Szentkirályi Alexandra: Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356 ezer forinttal többet fognak fizetni évente + videó

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra: ,,Ha jön a TISZA-adó, a budapestiek átlagosan 356.000 forinttal többet fognak fizetni évente. Minden budapesti keményen megdolgozott azért, amije van. Mi ezt a munkát alacsony adókkal, adómentességgel,adókedvezménnyel, háláljuk meg - a Fidesz az alacsony adó pártja. A túloldalon eközben kiderült az igazság: adót akarnak emelni, de nem beszélhetnek róla, mert akkor megbukunk, választások után: mindent lehet. A magyarok nem kérnek az adóemelésből."