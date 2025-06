Szentkirályi Alexandra: Budapest nem lehet túsz + videó

Megosztás itt:

Az Origo szemlézte Szentkirályi Alexandra legújabb posztját, melyben a frakcióvezető emlékeztetett: Tarlós István főpolgármesteri ciklusai után a Fidesz 214 milliárdos tartalékkal adta át a fővárost. „Azóta megduplázódott az iparűzési adóbevétel. A bevételek nőttek, a fejlesztések viszont elmaradtak – a pénz eltűnt. És most? A Tisza–Karácsony–Vitézy csődkoalíció nem vállalja a felelősséget, inkább zsarolja és bünteti a budapestieket közszolgáltatásokkal.”

Közben Rákosrendezőre elvertek 50 milliárdot, a BKV körül pedig korrupciós botrányok robbannak ki. Ideje kimondani: ez Budapest történetének legkatasztrofálisabb városvezetése – tette hozzá a frakcióvezető. Budapest nem lehet túsz. A budapestiek nem fizethetik meg Karácsony és a Tisza csődjének árát!” – írta a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

„Budapest csődben van, nem kicsit, nagyon. Nemcsak Karácsony »Apu« miatt van csődben, hanem a Tisza Párt miatt is, nyakig. Itt a kép, ők is megszavazták a csődöt, a Tisza is igennel. 50 milliárd egy szeméttelepre, aztán jött a szöveg, hogy nincs pénz. A leggazdagabb város meg koldul és ők országos hatalmat akarnak. A Tisza megmutatta, hogy mire számíthatnánk tőlük, ha megkaparintanák a hatalmat” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

Fotó: MTI