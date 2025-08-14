Szentkirályi Alexandra: azonnali vizsgálatra van szükség a kigyulladt BKK-buszok kapcsán

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra azt írta csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy a szerdai "borzalmas baleset" után csütörtök reggel újabb busz borult lángokba Budapesten, szerdán a belvárosban, csütörtökön pedig a Németvölgyi úton.

Hozzátette: bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de "mellbevágó", hogy azok a buszok, amelyeken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

"Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral" - fogalmazott a politikus. Kiemelte: a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy a főpolgármester rendbe tegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot.

"Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten? Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek. Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!" - írta a frakcióvezető.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

MTI