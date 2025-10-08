Szentkirályi Alexandra: Az ukránok a tiszás telefonokban vannak

Megosztás itt:

A Tisza Világ program sikere tiszavirág életű lett. Csaknem 20 ezer Tisza szimpatizánsról szivárogtak ki információk a párt applikációján keresztül. Nevek, telefonszámok, e-mail-címek váltak elérhetővé az interneten.

A Tisza Párt elnöketagadta, hogy adatok szivárogtak volna ki, de stábunk több személyt is elért a napvilágra került telefonszámokon keresztül.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke híradónknak elmondta: különleges adatokról van szó, ugyanis politikai véleményre vonatkozó információk kerülhettek illetéktelenek kezébe.