Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt új egészségügyi szakértője kórházi osztályok bezárásáról értekezett + videó

Szentkirályi Alexandra: ,,A Tisza Párt új egészségügyi szakértője azért új egészségügyi , mert Kulja Andrást annyira lemosta a pályáról Takács Péter államtitkár úr, hogy őt valószínűleg eldugták valahova a választásokig, és nem engedi Magyar Péter szerepelni, és akkor az új csodafegyver felmondta a brüsszeli leckét, ami arról szólt, hogyha nem végeznek megfelelő számú protézisműtétet, vagy nincs elég szülés, akkor igazából azt az osztályt nem is nagyon kellene működtetni, tehát látszik, mondhatják azt, hogy majd választások után mindent lehet, meg most bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, azért néhány dolog mégiscsak kicsúszik a szájukon."