Szentkirályi Alexandra: A Tisza megmutatta, hogy mire számíthatnánk tőlük, ha megkaparintanák a hatalmat + videó

Szentkirályi Alexandra: "Budapest csődben van, nem kicsit nagyon. Nem csak Karácsony "apu" miatt van csődben, hanem a Tisza Párt miatt is nyakig. Itt a kép, ők is megszavazták a csődöt, a Tisza is igennel. 50 milliárd egy szeméttelepre, aztán jött a szöveg, hogy nincs pénz. A leggazdagabb város meg koldul, és ők országos hatalmat akarnak. A Tisza megmutatta, hogy mire számíthatnánk tőlük, ha megkaparintanák a hatalmat."