Szentkirályi Alexandra elmondta: vannak olyan kerületi lakók akiket zavar, hogy turisták szállnak meg a szomszédjukban. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: bármilyen eredmény szülessen is a népszavazáson, javasolni fogja a kormánynak, hogy annak megfelelően akár országosan is szabályozzák a kérdést.

