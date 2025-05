Szentkirályi Alexandra a Harcosok Klubján: szervezkedjetek, kommenteljetek és videózzatok, hallassátok a hangotokat!

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, szülőkként nem elsősorban magunkért cselekszünk, hanem azért, hogy ők egy olyan országban nőhessenek föl, ami büszke, sikeres és szabad. Ez nem magától értetődő, mert Brüsszelben egy másik jövőt képzelnek el nekik, ahol nem számít a nemzet, ahol sokan már azt sem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok, sokszor szó szerint nem is tudják, és ahol egyáltalán nem számít az, hogy mi, magyarok mit szeretnénk - fogalmazott. A kormánypárti politikus hozzátette, "mindig vannak, voltak és lesznek Kollár Kingák", akik még azt is szégyellik, hogy magyarok. "Mi azért harcolunk nap mint nap, hogy a gyerekeink azt mondják, büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok" - fogalmazott a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Kifejtette, ezért a bizonyos jövőért itt és most együtt kell megküzdeni, ez a küzdelem pedig abban a digitális arénában zajlik, ahol "el akarnak minket hallgattatni, ahol kamu profilokkal ránk szállnak, ahol agresszív kommentekkel jönnek alánk, és egyszerűen felfújják magukat, és el akarják venni a kedvünket a harctól". "De ne hagyjátok, hogy elvegyék a kedveteket, mert fél kézzel harcol az, aki ma csak offline harcol" - kérte közönségét a kormánypárti politikus Hozzátette, azt sem szabad elfelejteni, "ha mi nem vagyunk ott, ha ti nem vagytok ott, hogy elmondjuk az igazat, akkor a hírfolyamban a hazugság fog áradni".

Szentkirályi Alexandra kiemelte, nem szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon azért küzdenek, hogy "a nemzeti érzés nevetségessé váljon, azért, hogy az identitásunk a fiókba, a hagyományaink a múzeumba kerüljenek, a gyerekeinket pedig gendersemlegessé neveljék". "Hát nem, nem fogjuk hagyni, mert ez a mi közös országunk, és nekünk közösen kell érte megküzdenünk" - egyértelműsítette.

A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője beszédében arra kérte a hölgyeket és lányokat, hogy mutassák meg, hogy mekkora erő van a közös kiállásban, és abban, ha egy nő a tudását, a szívét, és a lelkét a hazája vagy a közössége szolgálatába adja. "Ne hagyjátok, hogy a hallgatás spirálja az lehúzzon titeket, mert ha te elmondod valakinek a véleményedet, akkor lehet, hogy az illető éppen attól fog kedvet kapni ahhoz és bátorságot, hogy ő elmondja az övét" - fogalmazott Szentkirályi Alexandra arra kérve közönségét, hogy szervezkedjenek, kommenteljenek és videózzanak, "hallassátok a hangotokat". Mert ha mindannyian így teszünk, akkor meg fogjuk nyerni ezt a küzdelmet, és akkor meg fogjuk tudni védeni gyermekeinket, családunkat és hazánkat - hangoztatta Szentkirályi Alexandra.

