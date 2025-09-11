Szentkirályi Alexandra: A gyűlölet, a politikai indulat és az erőszak soha nem hozhat közelebb bennünket egymáshoz

Megosztás itt:

Megdöbbenve láttam a hírt Charlie Kirk amerikai véleményvezér tragikus haláláról – írta szerdai, késő esti Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra annak kapcsán, hogy az Egyesült Államokban brutális gyilkosság áldozata lett a népszerű konzervatív aktivista.

„Egy fiatal, harminckét éves édesapát, aki politikai nézetei miatt vált erőszak áldozatává, egy nyílt rendezvényen lőtték le nagy tömeg előtt. Donald Trump tavalyi győzelmét neki is köszönheti, hisz bátran kiállt bárkivel vitázni, az igazáért, a patrióta értékekért” – emlékeztetett Szentkirályi, aki hozzátette: gondolatban most Kirk családja mellett áll, osztozik gyászukban.

