Szentkirályi Alexandra: A felnőttek szexualitása nem való gyerekeknek + videó

Továbbra is vezet a Fidesz + videó

Továbbra is vezet a Fidesz - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint ha most vasárnap tartanák a választásokat hárompárti parlament alakulna a Tiszával és a Mi Hazánkkal, de a Demokratikus Koalíció nem jutna be az Országgyűlésbe.