Szentkirályi Alexandra: a budapestieknek elemi érdeke a kormány és a főváros közötti folyamatos együttműködés

Ismerem a kormány prioritásait, és tudom, hogy a budapestieknek elemi érdeke a kormány és a főváros közötti folyamatos együttműködés – mondta el a Magyar Nemzetnek adott exkluzív interjújában Szentkirályi Alexandra. A főpolgármester-jelölt szerint nem lehet hatékonyan fejleszteni a várost, hogyha valaki folyamatosan abból csinál politikai terméket, hogy Orbán Viktorral hadakozik, miközben az említésre érdemes fejlesztéseket nem a fővárosi önkormányzat végzi Budapesten, hanem a magyar állam. A kormánypártok főpolgármester-jelöltje vázolta: ha végigsétálunk Budapesten, akkor sok helyen azt látjuk, hogy olyan, mintha örökké lomtalanítás lenne, amit sosem takarítanak el.

Milyen tapasztalatokra támaszkodik a főpolgármester-jelöltségben?

Csaknem tíz éven keresztül, 2010 és 2019 között lehetőségem volt arra, hogy a szülővárosomért dolgozhassak. 2010 és 2014 között képviselőként vettem részt a fővárosi önkormányzat munkájában, 2014 és 2019 között pedig Tarlós István felkérésére főpolgármester-helyettesként folytattam a munkámat, amelynek keretében én feleltem a humán területekért a fővárosban. Ez elég sokrétű feladat volt, és ez alatt a szűk évtized alatt abba is beleláttam, hogy miként működik egy város vezetése. Ezután a kormányszóvivői munkám részeként megismertem a kormány működését is. Tehát ismerem mindkét terepet és azt, hogy miként lehet hatékonyan működtetni egy várost.

Hogyan zárná le a főváros és a kormány közötti háborúskodást?

Elsőként le kell ülni és meg kell kezdeni a két fél közötti tárgyalásokat. Annyi biztos, hogy nem előremutató, ha valaki a főpolgármesterhez hasonlóan állandóan panaszkodik és a kormányra mutogat, és azt magyarázza, hogy mi miért nem az ő dolga. A budapestiek joggal várják el azt, hogy valaki ne csak jártassa a száját, hanem tűrje fel szépen az ingujját, és kezdjen hozzá a munkához. Az, hogy nem dolgoztak érdemben, sajnos meglátszik a városon. Ha végigsétálunk Budapesten, akkor sok helyen azt látjuk, hogy olyan, mintha örökké lomtalanítás lenne, amit sosem takarítanak el. Egy centiméternyi villamosvonal vagy metróvonal sem épült 2019 óta, mindeközben pedig teljesítménynek értékelik egy mosdó kialakítását a Blaha Lujza téren. Napestig lehetne sorolni azt, hogy mennyi feladat van Budapesten, amelyeket a kormánnyal közösen kell megoldani. A városunk ugyanis nemcsak az itt élő 1,7 millió ember otthona, hanem a nemzet fővárosa is egyben.

Miért alakult ki a háborúskodás a főváros és a kormány között? Milyen volt a főváros és a kormány viszonya 2019 előtt?

Gyurcsány Ferenc a háborúskodás oka, aki egyértelműen megüzente Karácsony Gergelynek, hogy szembe kell fordulnia a kormánnyal. Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely szájába adta, hogyan kell viselkednie a kormányzattal, a főpolgármester pedig ezeket az utasításokat szolgai módon végre is próbálja hajtani azóta is, annak ellenére, hogy a 2019 előtti eredményeket látva egyértelmű, mennyi mindent el lehet érni, ha együttműködik a főváros és a kormány. Az előző ciklusokban befejeztük a 4-es metró építését, elkezdtük a 3-as metró felújítását, amihez azért nem tudtunk korábban hozzákezdeni, mert olyan adósságállományt hagyott ránk a korábbi baloldali városvezetés, hogy először azt kellett a kormány segítségével konszolidálni. Mindezek mellett megépítettük a budai fonódó villamost, megújítottuk a Margitszigetet, virágzott a turizmus, a kulturális intézményeink pedig folyamatosan tudtak előrelépni. A város sokkal tisztább és rendezettebb volt, mint most. Rengeteg olyan fejlesztést hajtottunk végre 2019 előtt, amely megkönnyítette, komfortosabbá tette a budapestiek életét. Ehhez képest az elmúlt években csak ígérethalmazokat kaptunk. Azok a fejlesztések, amelyeket Karácsony Gergely beígért, megvalósulatlan, levegőben maradt ígéretek.

Mi jelenleg a Budapesten élők legnagyobb problémája, amivel elsőként foglalkozna?

Inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy honnan fakad a problémák többsége. A hétpontos tervemnek az egyik sarokpontja, hogy ki kell tenni Gyurcsány embereit a Városházáról. Ha valaki ma bemegy a Városházára és körülnéz, akkor úgy érzi, egy másik idősíkra lépett, ahol létrejött a harmadik Gyurcsány-kormány. A főváros kulcsfontosságú pozícióiban ugyanis Gyurcsány emberei foglalnak helyet. Ilyen a 2010 előtti gazdasági válság egyik fő felelőse, Draskovics Tibor, aki Gyurcsány Ferenc pénzügyminisztere volt, most pedig a BKK igazgatósági elnöke. Ha tovább kutatunk, a fővárosi közszolgáltatásokat szervező cég élén megtaláljuk Gyurcsány egyik kedvencét, Mártha Imrét, aki a teljesítményéért majdnem nyolcmillió forint prémiumot kapott csak a tavalyi évben, annak ellenére, hogy a fővárosban található kukák harmadát leszerelték, és kétmilliárd forintot elvontak a köztisztaságért felelős cégtől. A főpolgármesternek pedig Gyurcsány egykori államtitkára, Gál J. Zoltán fogja a kezét és diktálja neki, hogy mit kell nyilatkoznia. Hosszú a lista, de már ennyiből is kiderül, hogy Gyurcsány Ferencnek ugyan van egy főpolgármestere, a budapestieknek viszont nincs, ugyanis Karácsony Gergely elsősorban Gyurcsány érdekeit szolgálja ki, a problémák többsége pedig innen ered. Ezért én a munkámat azzal kezdeném, hogy kitakarítanám a Gyurcsány-féle panoptikumot a Városházáról. Ezek után pedig lenne pénze az ország leggazdagabb önkormányzatának arra, hogy érdemi fejlesztéseket hajtson végre városszerte. Számomra felfoghatatlan, hogy mire megy el a főváros összes pénze, miközben fejlesztések és beruházások nem történtek az elmúlt években. Nem valósult meg a pesti fonódó villamos, Budán nem látjuk a trolikat, amiket Karácsony Gergely szintén megígért. Nincs megújult Városháza park, és a nyugdíjasok sem kapták meg a megígért húszezer forintos éves rezsitámogatást. Ezek után pedig az ember nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hova lett az a több mint 200 milliárd forintnyi megtakarítás, amivel mi 2019-ben átadtuk a kasszát a főpolgármesternek.

