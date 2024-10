Szentkirályi Alexandra: a budapesti olimpia álom marad egészen addig, amíg a főváros a csőd szélén billeg + videó

Megosztás itt:

Stadion stop! – Karácsony Gergely ezzel a szlogennel kampányolt a 2019-es önkormányzati választás előtt. A főpolgármester akkor még a 2023-as Atlétikai Világbajnokságra épülő egyik sportlétesítményről is társadalmi vitát kezdeményezett.

Én azt gondolom, hogy Budapestnek meg kell vizsgálnia azt a lehetőséget, hogy mit jelentene egy nyári olimpia megrendezése a számára – ma pedig már előnyként tekint Budapest sportinfrastruktúrájára: a főpolgármester ugyanis pénteken bejelentette, feltételekkel, de támogatná az ötkarikás játékokat. Szerinte ehhez már a fontosabb sportlétesítmények is megvannak. Karácsony Gergely emellett nyitott a Magyar Olimpiai-, és Paralimpiai Bizottság javaslatára, hogy elkezdődjön egy párbeszéd.

Éppen azért azt javaslom a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a jövő heti közgyűlésen foglaljon állást ennek a meghívásnak az elfogadásával kapcsolatosan, és azt javaslom, hogy a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester és a közgyűlést alkotó frakciók vezetőivel üljön egy asztalhoz az olimpia és paralimpia bizottság munkatársaival, és nyissunk egy párbeszédet arról, hogy Budapest milyen olimpiai és paralimpiai játékokat tud elképzelni – mondta főpolgármester.

Karácsony Gergely szavazást is indítana a kérdésről. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke optimista: Szabó László Híradónknak elmondta, ők amellett fognak érvelni, hogy a fővárosnak érdemes bekapcsolódnia az egyeztetésbe.

Tegnap beszéltem is telefonon a főpolgármester úrral, aki meghívott Gyulay Zsolttal a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével a jövő szerdai fővárosi közgyűlési ülésre. És el is fogok menni, és Gyulay elnök úr is. És amellett fogunk érvelni, hogy érdemes a fővárosnak bekapcsolódnia abba a folyamatba, hogy aminek a végén talán egyszer eljutunk odáig, hogy Budapest olimpiát és paralimpiát rendezzen. Én örülök neki, hogy most ezt így látja a főpolgármester úr. Nyilván ez egy hosszú történet, ismerjük ennek az előzményeit, ami nem pozitív, de húzzunk most egy vonalat, kezdjünk új lapot, nézzük meg, mire jutunk egymással – hangsúlyozta Szabó László.

Pár évvel ezelőtt megváltozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság gyakorlata, és a pályázatokat felváltotta egyfajta tájékozódási folyamat, most ehhez kérik a főváros együttműködését - erről már a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszélt.

Ha a főváros egyetért azzal, hogy elfogadja ezt a partnerséget, akkor elkezdődik ez a folyamat. És azt tűztük ki magunknak, hogy 2026 szeptember 30-ig létrehozunk egy jelentést, ami teljesen átlátható és megismerhető mindenki számára. És amikor ez a jelentés elkészül, akkor odatesszük mindenki elé és akkor azt mondjuk, hogy ez a tervünk a fővárossal – mondta Gyulay Zsolt.

Egy olimpia csodálatos dolog - írta közösségi oldalán a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy büszkeséggel tölti el a nemzetet és átgondolt tervezéssel a rendező városnak olyan fejlesztéseket hozhat, amelyek hosszú távon szolgálják a városlakók érdekeit. Viszont hozzátette: mindez egy budapesti olimpia álom marad egészen addig, amíg a főváros a csőd szélén billeg. A főpolgármester elherdálta Budapest százmilliárdos megtakarítását, üres a kassza - emlékeztetett a frakcióvezető.

A Fidesz mindig az olimpia pártján volt. Amíg viszont a főváros a csőd szélén táncol, ez nem időszerű. Tisztázza a főváros pénzügyi helyzetét és kezelje a csődöt főpolgármester úr! – hangsúlyozta fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.