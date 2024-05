Szentkirályi Alexandra a Bayer Show-ban: A budapestieknek elegük van Karácsony semmittevéséből + videó

Budapesten most egy olyan főpolgármester ül a városházán, akinek külföldről nem csak a pénzt, hanem az utasítást is adják – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a Bayer Show-ban. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje hozzátette: a budapestieknek elegük van Karácsony Gergely semmittevéséből is.

