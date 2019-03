Szentendre és Csepel közt szolgál az új dunai mentőhajó

Trélerrel érkezik az a közel kilencven millió forintot érő hajó, ami hamarosan a budapestiek biztonságát szolgálja. A mentőeszközt a Fővárosi Vízművek, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és a Wein János Alapítvány együttműködésével állították üzembe.

Vajna Zoltán professzor úr alapötlete volt 2015-ben, hogy jöjjön létre egy ilyen alapítvány, ami összességében az ivóvíz kultúra terjesztését, a Dunának a szerepét és ezt tágan értelmezve kezelés, kezelésére hívja fel a figyelmet, ideértve a vízről való mentést is. Az egyik, amikor megalapítottuk az alapítványt 2015-ben, akkor az egyik első ötlet az volt, hogy ezt a hiánypótló tevékenységet, a dunai vízről mentést valósítsuk meg, mert nem az a kérdés, hogy miért indul ez el most, sokkal inkább az, hogy miért nem volt eddig meg – mondta Paksi Piroska a Wein János Alapítvány kuratóriumi elnöke. A vízre bocsájtást követően Stipitz Árpád ferences rendi szerzetes áldotta meg a járművet.

– Kérünk áldd meg és oltalmazd ezt a mentőhajót és áldd meg mindazokat is, akik ezen fognak dolgozni embertársaik védelmében – áldotta meg a járművet Stipitz Árpád ferences szerzetes.

A lengyel gyártmányú mentőhajót a legmodernebb technikával szerelték fel. Háromdimenziós szonár, speciális hőkamera, radar és mintegy kétezer wattnyi ledvilágítás, valamint a gyorsasága teszi alkalmassá a vízbe esett, vagy vízijárműveken bajba jutott személyek mentésére.

Egy vízen történő sürgősségi betegellátásra szakosodott hajóról beszélünk. Itt négy fős személyzettel fog dolgozni. Egy hajóvezető, kettő matróz, akik egyben ápolói tevékenységet is folytatnak, illetve minimum mentőtiszttel, vagy orvossal fog dolgozni és itt annak a folyamatnak vagyunk most a szemtanúi, hogy vízre kerül, most még belakjuk, beüzemeljük. Közben az Országos Mentőszolgálattal folynak a tárgyalások és egyeztetünk, arról, hogy hogy tud a leghatékonyabban a rendszerbe, a mentési rendszerbe állni – nyilatkozta Bagyó Sándor a Vizimentők Országos Szakszolgálatának elnöke.

A hajó állomáshelye a Duna főágában a budai oldalon lesz és június elején áll rendszerbe. A mentéshez szükséges orvosi eszközökkel is akkor szerelik fel.