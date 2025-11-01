Keresés

Belföld

Szentek, elhunytak emléknapjait tartjuk a hétvégén

2025. november 01., szombat 06:23 | MTI
halottak napja Mindenszentek temetők temetők nyitvatartása

Mindenszentek és a halottak napján országszerte hosszabb nyitvatartással várják a látogatókat a sírkertek, a MÁV-Volán csoport több férőhellyel, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatsűrítéssel készül az ünnepre, a rendőrség pedig biztosítja a temetők közrendjét, illetve a sírkertek környékén a zavartalan közlekedést.

  • Szentek, elhunytak emléknapjait tartjuk a hétvégén

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napján, szombaton és vasárnap. Az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen. Egyben az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban "kiemelten figyeljünk értékeink védelmére.

Ugyanakkor az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.

A MÁV-Volán csoport azt közölte, hogy a mindenszentek és halottak napja alkalmából a megszokottnál nagyobb utasforgalomra számítanak, ezért növelt kapacitású vonat- és buszjáratokkal, valamint több városban közvetlen, temetőkhöz közlekedő autóbuszokkal készülnek a hétvégére.

Szombaton, mindenszentek ünnepén, valamint vasárnap, halottak napján, amely egyben az őszi iskolai szünet utolsó napja is, a vonatok szombati, az autóbuszok és a HÉV-járatok ünnepnapi menetrend szerint közlekednek - tették hozzá.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a halottak napja körüli időszakban a temetőkben és a lakásokban keletkező tűzesetek megelőzésének fontosságára figyelmeztetett. Arra kérik a sírkertekbe kilátogatókat, hogy a mécsesek meggyújtása előtt tisztítsák meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsanak meg, és úgy helyezzék el, hogy ne tudjon felborulni és a közelében ne legyen éghető anyag. Azt is felidézték: ebben az időszakban a lakástüzek leggyakoribb oka, hogy a meggyújtott gyertyát valamilyen éghető anyag közelébe teszik vagy felügyelet nélkül hagyják.

Azokat, akik halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, arra kéri az OKF: ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne borulhasson fel, és ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat.

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény világban.

Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. Általános szokás, hogy mindenszentek napján a temetőkben rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

