2018. november 6.,
kedd, Lénárd napja

Szennyezett talaj: még semmit nem tudni

Hír TV

2018. november 6., kedd 18:00, frissítve: kedd 18:08

Még mindig nem tudni, hogy ki, mikor és mennyiért végzi el a volt gázgyár területén, a csaknem 27 ezer hektár szennyezett talaj kármentesítését.
Mérgező anyagról beszél a Greenpeace

Hír TVMérgező anyagról beszél a Greenpeace

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága ezzel kapcsolatban egy-egy szakterület képviselőjét hallgatta meg, de érdemi választ egyikük sem adott. A volt gázgyár területéről - az alacsony vízállás miatt - fokozatosan csordogál az arzén, naftalin, és benzol a Dunába.

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