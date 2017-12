Szénmonoxid-mérgezés a VI. kerületi szórakozóhelyen: a hatóságok is mulaszthattak

„Életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő a belvárosban.” Ezzel a címmel jelent meg a Katasztrófavédelem honlapján a híradás egy múlt heti esetről. A VI. kerületi Control Pub szórakozóhelyről öt embert vittek kórházba szénmonxid-mérgezés miatt, a Katasztrófavédelem híradása szerint úgy tűnhet, azt, hogy túlélték a mérgezést, a bár vészjelzőjének volt köszönhető. „Szén-monoxid-szivárgás történt egy szórakozóhelyen Budapest VI. kerületében szombaton hajnalban, a Podmaniczky utcában. A szórakozóhelyen heten tartózkodtak, amikor a szén-monoxid-érzékelő bejelzett” – szólt a Katasztrófavédelem híradása.

Csakhogy az érintettek beszámolója árnyalja a képet: eszerint valójában súlyos emberi mulasztás történt, csak a kiérkező mentősöknek és a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. Többen beszámoltak róla, hogy a tulajdonosok nem vették észre a gázszivárgást, és amikor több vendég elvesztette az eszméletét, először azt hitték, hogy kábítószer használat miatt lettek rosszul. A mérges gáz jelenlétét csak kiérkező mentősök vették észre, egyiküknél ugyanis volt szénmonoxid-jelző, ami jelzett – ez arra utal, hogy a bárban, vagy legalábbis az adott helyiségben nem volt működő vészjelző. Az, hogy a helynek nem volt CO-mérője (bár már 10 ezer forintért beszerezhető egy megbízható vészjelző), részben a rossz törvényi szabályozásnak is köszönhető.

Ezeket az értesüléseket megerősítette az eset egyik sérültje, akit szintén szénmonoxid-mérgezés miatt kellett kórházba szállítani. Ő elküldte a mentőszolgálattól kapott zárójelentést, amiben az olvasható, hogy a mentőket drogfogyasztás gyanúja miatt hívták ki, amikor két vendég már eszméletlenül feküdt a szórakozóhelyen. A jelentésben szerepel az is, hogy csak akkor vették észre a gázszivárgást, amikor a mentős érzékelője megszólalt.

„Két óráig voltunk ott egy ötfős társasággal, háromnegyed 12 körül jöttünk el a barátnőmmel, három másik barátunk ott maradt. Akkor még nem éreztünk semmit, később viszont elkezdett fájni a fejünk, de még nem gyanakodtunk semmi rendkívülire. A többiek még másfél óráig voltak ott, egy órakor az egyik pultos írt a Facebookon, hogy mit vettek be a barátaid, mert nincsenek maguknál. A mentőt a kollégája hívta ki, és mi is odamentünk. Az egyik kiérkező mentős riasztója jelzett be, ekkor mindenkit be kellett vinni vizsgálatra, a három barátunkat, akik ott maradtak, hordágyon kellett kivinni. Mi, és egy ember, aki utánunk érkezett, enyhébb mérgezéssel szintén kórházba kerültünk” – emlékezett vissza.

Mint mondta, a társaság egy külön helyiségben ült, míg a pultosok az előtérben dolgoztak, valószínűleg ezért nem lettek rosszul. Elmondása szerint rendőrök is kijöttek, de nem a droggyanú miatt. Másnap délután már ki is nyitották a szórakozóhelyet, annak ellenére, hogy a rendőrség is kivonult, és a történtek felvetik a veszélyeztetés vétségének gyanúját. Azonban az, hogy másnap már ismét üzemelt a szórakozóhely, arra utal, hogy nem indult nyomozás.

A HírTv Online-nak nyilatkozó sérült azt mondta, őt a rendőrök arról tájékoztatták, hogy a Katasztrófavédelem emberei is kivonultak a helyszínre, hogy megvizsgálják, szabályos volt-e a Control Pub felszerelése. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Katasztrófavédelem sajtóosztályát, akiktől a következő tájékoztatást kaptuk:

"A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltói 2017. december 2-án, éjjel 2 órakor bejelentést kaptak arról, hogy a jelzett helyen bejelzett a szén-monoxid-mérő, tűzoltói segítésre van szükség. A tűzoltók 02:07 perckor a helyszínre érkeztek, ekkor a mentőszolgálat már öt embert vizsgált, később mind az öten szén-monoxid-mérgezés gyanújával kórházba kerültek. A tűzoltók a helyszínen azonnali méréseket végeztek és megállapították, hogy a szórakozóhely légterében szén-monoxid található. A tűzoltói protokollnak megfelelően, a bent tartózkodók biztonsága érdekében kollégáink azonnal elzárták a gázüzemű tüzelő-, fűtőberendezést, majd a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit, akik kizárták a rendszerből a készüléket. A tűzoltók felhívták a tulajdonos figyelmét, hogy a készüléket csak annak átvizsgálását és a kémény ellenőrzését követően, akkreditált szerelő engedélyével lehet újból üzembe helyezni.”

Feljelentést a Katasztrófavédelem nem tett, további vizsgálatot sem folytatnak, és bírságot sem szabtak ki. Valószínűleg a hatályos jogszabályok alapján a kocsmának nem volt kötelező CO-mérőt felszerelnie. A 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet csak az ezer főt meghaladó befogadóképességű szórakozóhelyek biztonságossá tételét írja elő, a CO-mérőt és más intézkedéseket elvileg a katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi, és mulasztás esetén bírságol.

A kisebb helyeken, mint a Control Pub, viszont nincsenek ilyen kötelező ellenőrzések (a Katasztrófavédelem válasza alapján nem is vizsgálták, volt-e a bárban CO-mérő), ami igen veszélyes, hiszen egy kisebb, alagsori helyiség jóval hamarabb megtelik a halálos gázzal, mint egy több ezer fős koncertterem. Tekintve, hogy a budapesti kocsmák nagy része pont ilyen kisméretű helyiség, amelyeket javarészt gázzal fűtenek, elmondható, hogy a fővárosi szórakozóhelyek nagy részét szénmonoxid-szemponból szakemberek nem vizsgálják meg rendszeresen, ha csak maga a tulajdonos nem kér fel valakit.

Ez nem azt jelenti viszont, hogy baleset esetén nem terheli felelősség a tulajdonost: ha egy szórakozóhelyen valamilyen hiányosság, például CO-mérő hiánya miatt lesz rosszul, vagy hal meg valaki, azzal az üzemeltető megvalósíthatja a veszélyeztetés vétségét, ami egy évig terjedő börtönnel is büntethető.

Enyhített szabályozás, több haláleset

Szakértők szerint a közeljövőben megemelkedhet a szénmonoxid-mérgezések száma, miután a parlament október végén eltörölte a kötelező kéményellenőrzést. Vagyis a családi- és társasházak tulajdonosainak jövőre már nem lesz kötelező rendszeresen, kéményseprőkkel ellenőriztetni a kémények állapotát, ehelyett minden kéménytulajdonos saját felelőssége lenne, hogy a saját kéményét a jövőben kívánja-e ellenőriztetni.

A törvény megszavazása miatt Kéményseprők Országos Szakszervezete a Kossuth térre szervezett tüntetést. A szakszervezet elnöke, Vámos Csaba szerint nemcsak több száz kéményseprő állása került veszélybe, de a balesetek számát is súlyosan növelni fogja. 2016-ban hasonló következményekkel járt, amikor a kötelező ellenőrzések számát kétévente egyre csökkentették. „Az új törvény életbe lépése előtt évente átlagosan 8-10 ember lett szén-monoxid mérgezés áldozata. Mióta az új törvény van hatályban, ami épp a legveszélyesebb, gáztüzelésű kémények kötelező ellenőrzését a korábbi évi egyről kétévente egy alkalomra ritkította, csak az elmúlt fűtési szezonban 28 halálos áldozatot követelt a szén-monoxid-mérgezés” – mondta Vámos Csaba.