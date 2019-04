Szeneczey: Nincs patkányinvázió, csak alaptalan ellenzéki riogatás

Frans Timmermans, „a bevándorláspártiak csúcsjelöltje” folyamatosan fenyegeti Magyarországot, és „lépten-nyomon nekünk üzenget, mert nem vagyunk hajlandók migránsokat betelepíteni” - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, Európa védelméhez meg kell állítani a migrációt, amihez bevándorlást ellenző vezetők kellenek Európa élére. Csütörtök délutánig kérhetik regisztrációjukat a május 26-ai európai parlamenti választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Elfogadhatatlannak tartja a kormányszóvivő a szocialista Bangóné Borbély Ildikó kijelentését, amelyben patkánynak nevezte a Fidesz szimpatizánsait. Hollik István a Hír TV Magyarország élőben című műsorában külön felháborítónak nevezte, hogy a legtöbb ellenzéki politikus csöndben maradt és nem határolódott el a botrányos kijelentéstől. Komoly dilemma elé került az MSZP és a többi baloldali párt is a Bangóné kijelentése nyomán előállt helyzet miatt - jelentette ki Gyurcsány Ferenc az ATV-ben. A DK elnöke szerint nem fogadható el sem a politikai ellenfelek, sem a szavazóik dehumanizálása. Az ellenzékiek kétharmada is elítéli Bangóné patkányozását - írja online villámkutatására hivatkozva a Nézőpont Intézet. Jelenleg nincs patkányinvázió Budapesten, az ellenzék ugyanakkor alaptalanul riogat ezzel, ami azt mutatja, számukra már megkezdődött az önkormányzati kampányidőszak - mondta Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes. Feljelentést tesz a Fidesz a hódmezővásárhelyi önkormányzat gyanús informatikai szerződései miatt - jelentette be Hegedűs Zoltán, a Fidesz-KDNP helyi közgyűlési frakciójának vezetője. A magyar mezőgazdaságnak növekedési pályán kell maradnia, ezért nem értenek egyet a területalapú, illetve a vidékfejlesztési támogatásokat jelentős mértékben csökkentő brüsszeli elképzelésekkel - jelentette ki Farkas Sándor államtitkár. Februárban a bruttó és a nettó átlagkereset 12,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban a januári 10,6 százalékos emelkedés után. Az év első két hónapjában 11,4 százalékkal nőttek a fizetések - jelentette a KSH. Elsősorban a munkaerőhiány hajtja felfelé a béreket és az erőteljes növekedés addig kitarthat, amíg a gazdasági növekedés kedvező üteme fennmarad – közölték piaci elemzők. Az első fél évében 90 milliárd forint kutatás-fejlesztési és innovációs forrás érhető el az egyéni kutatók, kutatócsoportok, kutatóintézetek és vállalkozások számára – közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Hatszázmillió forintot biztosít idén a kormány a méhcsaládok egészségügyi állapotának megőrzésére, amelyre a méhészek a kérelmeket a tervek szerint nyáron nyújthatják be elektronikusan – mondta Nagy István agrárminiszter. Megállapodást írt alá Varga Mihály pénzügyminiszter és Solpankulov Berik kazah pénzügyminiszter-helyettes, amelynek révén erősödhet a két ország együttműködése az adó- és vámdigitalizáció területén. A Külgazdasági és Külügyminisztérium felháborítónak tartja Fionnuala Ní Aoláin, az ENSZ egyik emberi jogokkal foglalkozó biztosa Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek küldött levelét, amely szerint Ahmed H. jogai sérültek Magyarországon. Közel 150 menekült érkezett az ENSZ szervezésében Líbiából egy Róma melletti katonai repülőtérre, és ezzel Olaszország lett az első állam, amely menekülteket fogad be a líbiai főváros, Tripoli birtoklásáért kitört harcok április eleji kiújulása óta. Németország és Franciaország együtt dolgozik a nyugat-balkáni régió egész Európa érdekében álló stabilitásáért és fejlődéséért - közölte Angela Merkel német kancellár. Nem sérti a közösségi jogot az Európai Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodás egyesek által bírált vitarendezési mechanizmusa - mondta ki az Európai Bíróság. A bevándorlókra vonatkozó új szigorításokat rendelt el Donald Trump amerikai elnök, aki az illetékes minisztériumokat is arra utasította, hogy terjesszenek elő további szigorító intézkedéseket. Terrorcselekményt hiúsítottak meg Kaliforniában a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársai. Az FBI tájékoztatása szerint egy 26 éves afganisztáni veterán egy fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport hétvégi rendezvényén akart pokolgépet robbantani. Benyújtotta lemondását Washingtonban Rod Rosenstein, az amerikai igazságügyi miniszter helyettese, május 11-ét jelölve meg távozása napjaként. Visszalépett az Egy Nemzet ausztrál jobboldali párt egyik szenátorjelöltje, Steve Dickson, miután napvilágra került róla egy amerikai sztriptíz bárban készült felvétel - közölte a tömörülést vezető Pauline Hanson. Eddig összesen 42 külföldi állampolgár holttestét azonosították a Srí Lanka-i hatóságok a húsvétvasárnapi robbantásos merényletek 253 halálos áldozata közt - jelentette be a Srí Lanka-i külügyminisztérium. Távozott a Krizantémtrónról a 85 éves Akihito japán császár, a világ legrégibb uralkodóházának 125. tagja, és ezzel lezárul a nevéhez kötődő heiszei - békét teremtő - uralkodói korszak. Halálra ítélték egy kábítószer-előállítással és drogterjesztéssel foglalkozó nemzetközi bűnszervezet kanadai vezetőit Kínában. A bíróság szerint a vádlottak 2012-ben 7 kábítószer-előállítót, köztük 2 kínai állampolgárt toboroztak. Összesen 94,2 tonna kokaint és 26,7 tonna marihuánát foglaltak le egy 105 napig tartó nemzetközi haditengerészeti műveletben, amelyben 18 ország vett részt - tudatta a kolumbiai kormány. A közúti és közösségi közlekedésben jelentős változásokra kell számítani ma és holnap Budapesten a Nagy Futam miatt - közölte a BKK. A héten megkezdődik az országos szúnyoggyérítési program - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Május elsején a menetrendi hajók több mint dupláját indítja Fonyód és Badacsony között a Balatoni Hajózási Zrt. Emellett újabb három kikötőből indulnak járatok. Férfi röplabda Extraliga: Fino Kaposvár SE - Kecskeméti RC 3:0 Fucsovics Márton bejutott a nyolcaddöntőbe a müncheni salakpályás férfi tenisztornán. A nőknél Tóth Lili Anna, a férfiaknál pedig Kovács Benjámin nyerte meg az idei atlétikai 10 000 méteres országos bajnokságot. A Magyar Vízilabda Szövetség fegyelmi bizottsága felfüggesztette Varga Dénesnek, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitányának játékjogát, aki így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését.