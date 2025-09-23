Szemfényvesztés: a Tisza Párt elnöke egyszerre gyalázza és ígérget az időseknek + videó

Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben – reagált a Monitorban a műsorvezető kérdésére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A gyűlölet új szintje: a Tisza Párt szerint a nyugdíjasoknak meg kell halniuk a kedvező politikai változáshoz

A Tisza Párt hívei egyre nyíltabban fejezik ki gyűlöletüket a nyugdíjasok felé, akik szerintük a Fideszre szavaznak. A Ripost által feltárt online gyűlöletkampány a nyugdíjasok ellen túllép a politikai viták keretein. A Tisza Párt hívei által használt gyalázkodó nyelv, a halál kívánása, a társadalmi csoportok egymás ellen uszítása a közösségi béke alapjait fenyegetik.