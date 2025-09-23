Szemfényvesztés: a Tisza Párt elnöke egyszerre gyalázza és ígérget az időseknek + videó
2025. szeptember 23., kedd 19:30
| Hír TV
Éles ellentmondásba került a Tisza Párt az idősügyi politikában: a pártvezér, Magyar Péter most emelést ígér a nyugdíjasoknak, miközben korábban büdösnek nevezte őket. Emellett a párt bizalmasa, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj eltörlését javasolja.
A Tisza Párt hívei egyre nyíltabban fejezik ki gyűlöletüket a nyugdíjasok felé, akik szerintük a Fideszre szavaznak. A Ripost által feltárt online gyűlöletkampány a nyugdíjasok ellen túllép a politikai viták keretein. A Tisza Párt hívei által használt gyalázkodó nyelv, a halál kívánása, a társadalmi csoportok egymás ellen uszítása a közösségi béke alapjait fenyegetik.