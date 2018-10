Szeméthalom és bukások - Lapzárta

A lapzárta című műsor vendégei Kacsóh Dániel a Magyar Hírlaptól és Bita Dániel a 24.hu-tól Merlel lemondásáról és a szemétszállítási káoszról beszélgettek. Elsőként Merlek került a terítékre, Kacsoh Dániel szerint a szocdemek maradása az egyik elsődleges tét: ha borítják a kormányt, akkor Merkel bukása is előbbre jöhet. A nagykoalíció megszűnése előrehozott választások nagy káoszt teremtenének. A szocdemeknél pattog a labda, de ennek kevés esélye van, hogy le is csapják.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Merkelnek vége

A frakcióvezető-választáson már vesztett Merkel - hívta fel a figylemet Vita Dániel. Szerinte sokat tett azért, hogy ne lehessen utána világos a politikai szituáció, ez azonban a szocdemekre is igaz: nagyon meg vannak kavarva a lapok, és ha lehet mondani, a szocdemeknél nagyobb a baj: semmi esélyük a győzelemre. A régi nagykoalícióban is a szocdemek erodálódtak, és akár most tartósan harmadik párt lehetnek.

Angela Markel személyzeti politikája is arról szólt, hogy a vetélytársakat kiszorítsa. Az utolsó ciklust kitölti ugyan, de sokak szerint maga Merkel is korábban "hátbaszúrta mentorát, Helmut Kohlt, tehát az utód kinevelésének hiánya épp emiatt van. Magyarországnak azonban a stabil Németország az érdeke, hisz a politikai a csörték ellenére is gazdasági téren nagyon gyümölcsöző a viszony Kacsóh Dániel szerint. A stabilitás fontosabb, minthogy Merkelt bukni lássuk - mondta.

Egyetértés nem csak a Lapzárta résztvevői közt mutatkozott, de abban is jelen volt, hogy senki sem akar egy Merkel-mentes Európát a nemzetközi téren sem, mert olyan káoszt eredményezne, amit senki sem akar a jelenlegi helyzetben Bita Dániel szerint. Merkel-szintű erőt nem lehet látni a politikai színtéren, bár Francois Macron erre aspirál, és az az európa nekünk sokkal kevésbé lenne kellemes, melyet ő teremt.

Kacsóh Dániel szerint valószínűleg Macronnál is az ő otthoni népszerűség vesztése eredményezi, hogy európai szintek felé megy. Angela Merkelnek azonban nem tűnik úgy, mintha ilyen aspirációi lennének, valószínűleg visszavonulni készül, és szeretne informális irányítást gyakorolni. A Magyar Hírlap újságírója szerint most érett be a 2015-ös hiba: az akkori rossz válaszok a menekültkrízisre, az Európai Egyesült Államokra. Egy olyan vitába vitte be Európát Merkel, amiből ő maga politikai halottként jött ki.

Vajon lesz e dominóelv? Bita Dániel szerint ez azért érdekes kérdés, mert 10-12-15% szavazó van, akiket betalált az AFD és elkezdett a CDU-CSU-tól jobbra politizálni. Ez pedig még nem durva, nem földindulás. A Zöld Párt azonban sok esetben balra van a szocdemektől is, és ők is duplázzák eredményeiket. Ez egy másik tendencia, és a polarizálódás mindkét politikai irányba inkább látható.

A kukaholding megbukott, de nem menthetetlen

A szemétügy kapcsán a 116 települést érintő kérdésben már nem volt ekkora megegyezés a résztvevők között, mert a kukaholding összevissza tartozik, a számlázási rendszert nem tudja használni, nem tudja leadni az elszámolását, nem tudja kifizetni alvállalkozóit. A problémát nem lehet a szőnyeg alá söpörni Bita Dániel szerint hisz mindenképp kirendelés, kifizetés váltható, a rendszer összeomlott.

Kacsoh Dániel "gazdaátadási problémákról" beszél, szerinte leállás nem várható. Bizottság is lesz megoldások lesznek. Szerinte az alapverő szándék jó volt, de muszáj kideríteni hogy hol a hiba. A koncepcióval nincs gond, de fenntartása nagyon drága és nem működik jól. A profitszempontok kivétele, a lakossági díjak csökkenése, egységesülése volt a cél, ami a fogyasztók irányába megvalósult, összességében azonban úgy tűnik ezt nem sikerült tökéletesen működtetni.

A Jobbik összeomlása és ellenzéki átrendeződés

Fülöp Erik, Apáti István. Volner János Mi Hazánkhoz csatlakozását is szóba hozták a résztvevől, amit nem tart meglepőnek Kacsóh Dániel. Szerinte azonban kérdés, hogy a Jobbikban csalódott szavazókat fel képes-e szívni az új mozgalom. Bita Dániel minden téren súlyos hitelességi válságot tapasztal, számára feltűnő, hogy a bokorban lefotózott Volner hirtelen a kormánypárti sajtó sztárja lett, Toroczkai Lászlóban több hitelességet érez ennél, lévén Volner a Jobbik arca volt hosszú éveken át. A hirtelen pálfordulást nem érti Bita Dániel és lényegében ezzel Kacsóh Dániel is egyetértett: nem nagyon érthető a hirtelen rendeződés bár ez nem írja felül feltétlenül a történtek igazságtartalmát. Hátralépve azonban szerinte ez az átrendeződés az egész ellenzékre jellemző most, az LMP-t emelete ki megemlítve Meszerics Tamás kilépését és Szél Bernadett történetét. Ott is történnek tehát hasonló folyamatok, talán nem ennyire hevesen. Bita Dániel szerint a semmiből pártot építeni nagyon nehéz lesz a Mi Hazánknak, és az is nehéz, hogy hol képzelik el magukat a politikai térfelen? Miben különböznek majd ők nem is a jobbiktól, hanem a kormánytól? Ezek a kérdések azonban nem ma dőlnek el.