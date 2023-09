Szemeteskukákat mosnak a ferencvárosi szökőkútban

Megosztás itt:

A szokatlan művelet veszélyeiről, járványügyi kockázatáról Bense Tamás háziorvos a portálnak elmondta: szemeteskuka kimosása elkülönülten kell, hogy történjen, tekintettel arra, hogy nagyon sok minden kerülhet bele.

– Ebbe a „nagyon sok mindenbe” olyan dolgok is beletartoznak, ami miatt egészségügyi, járványügyi kockázata van annak, ha valaki a köztéri szökőkútnál mossa ki a kukákat. Arról nem is beszélve, hogy akkor sem helyénvaló ez, ha zacskókban dobjuk ki a szemetet. A zacskó ugyanis nagyon könnyen sérülhet, kiszakadhat vagy átázhat – fogalmazott a háziorvos. Hozzátette: a nagyon sok mindenbe az emberi, valamint az állati ürülék is beletartozik.

Vegyük például csak a pelenkázást vagy azt, hogy nem mindenhol található kutyaürüléktartó szemetes. De belekerülhetnek például gyógyszermaradványok is.

Ez azért jelent már önmagában óriási fertőzési kockázatot, mert aki érintkezésbe kerül a baktériumokkal – például a gyerekek, akik a vízbe tudnak nyúlni, ahhoz a felülethez hozzá tudnak érni, ahol a kukákat mosták előtte vagy a földről felvesznek valamit –, ott sok betegség várható. Ez általában a gyomrot és a bélcsatornát érinti, tehát hányás, hasmenés jelentkezhet, mely akár több héten át is tart, és kiszáradáshoz, kórházi kezeléshez vezethet.

A háziorvos azt is elmondta, csak olyan helyen szabad kitakarítani és kimosni a szemeteskukákat, ahol nem szivárog a földbe a szennyvíz.

A lap megkérdezte a baloldali vezetésű önkormányzatot, szerintük rendjén van-e a kukák efféle tisztán tartása, spórolás miatt adták-e ki erre az utasítást, vagy önhatalmúlag választották ezt a módszert a munkások, és ha ez utóbbi, akkor ki ellenőrzi őket, és ki a felelős ezért. A portál választ egyelőre nem kapott.

