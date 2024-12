Szemerei János: Jézus Krisztus születésével az ószövetségi ígéretek szerint a békesség fejedelme érkezik meg

Erdő Péter: az embernek bármilyen nehéz helyzetben van reménye, és ezt a reményt Jézus adja

A karácsony témája mellett a bíboros a szentévről is beszélt nyilatkozatában, melyről többek között elmondta: a keresztény szentév a krisztusi megváltás nyomán a bűnbocsánattal is összefügg, aminek elnyeréséhez azonban bűnbánatra is szükség van.