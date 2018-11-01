2018. november 1.,
csütörtök, Marianna napja

Személyes érintettség kaszinóügyben?

Hír TV

2018. november 1., csütörtök 15:30, frissítve: csütörtök 16:20

Családi ok miatt támadta a szerencsejáték törvényt Szilágyi György- írja az origo

A portál azt írja, a Jobbikos képviselő sógora a jogszabály életbe lepése előtt három szerencsejáték szervező és játékautomatákat üzemeltető cégnek volt a vezetője, Ezek a társaságok 2012-ig több mint 100 milliós fprgalmat bonyolítottak le. Szilágyi György a Parlamentben is felszólalt a szerencse játék törvény módosításáról szóló vitában, a szavazáskor pedig hét szocialista képviselővel együtt tartózkodott.

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