Szellentéssel példálózott a fideszes alpolgármester

Némedi Lajos sajátos hasonlattal próbálta bagatellizálni azt a büntetőügyet, amelyben ő maga is érintett. A párbeszédet rögzítő hangfelvételt az Index szerezte meg.

A hírportál számolt be annak idején arról, hogy a veszprémi önkormányzat az alpolgármester javaslatára nem követelt kötbért egy cégtől. A vállalkozás ebben az időszakban a politikus házán is dolgozott. Az ügyben nyomozás indult, amelyet év végéig meghosszabbítottak. Eddig három személyt gyanúsítottak meg gazdasági csalással. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, letöltendő börtönt is kiszabhat rájuk.

„Én semmilyen bűncselekményt nem követtem el. Képviselő úr, ön feljelentette már Jánost és a várost. Most én kerültem sorra. Természetes dolog, hogy nem tudja elviselni, hogy ebben a pozícióban vagyok, ebben a pozícióban dolgozom. Amit ön csinál, amit ön mond, képviselő úr, az körülbelül annyit ér, mint babaszellentés a gázpiacon” – fogalmazott a fideszes politikus.