2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Szél: Nincs titkosszolgálati jelentés a Soros-tervről

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2017. december 2., szombat 08:02, frissítve: szombat 09:11

Vagy ha mégis, azt törvényellenesen titkolják el a kontrollt gyakorló illetékes bizottság elől.

Az ökopárt miniszterelnök-jelöltje kezdeményezte Georg Spöttle, Nógrádi György és Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértők bizottsági meghallgatását is. A képviselő arra várja a választ tőlük, milyen forrásokra alapozva fogalmaznak meg állításokat a migrációról.

Államtitok?

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Államtitok?

A „Soros-gépezet” összetételéről, működési rendjéről, befolyásáról szóló titkosszolgálati jelentésre hivatkozott a miniszterelnök.

„Ami engem ebből különösen érdekel, hogy például át vannak-e világítva. Tehát Nógrádi György az át van-e világítva, hogy ilyen adatokhoz hozzájut. Vagy pedig fals adatok, amikkel különböző faluközpontokban és kulturális művelődési házakban traktálja a magyar lakosságot” – fogalmazott a nemzetbiztonsági bizottság LMP-s tagja Newsroom című műsorunkban.

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