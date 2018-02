Szél: Ezreket hagy sorsára a kormány

Sem a Fidesz-frakció, sem pedig a fideszes házelnök nem támogatta, hogy az Országgyűlés még a téli kilakoltatási-moratórium vége előtt megtárgyalhassa azt a törvény-javaslatot, amely megakadályozta volna, hogy elhelyezés nélkül is ki lehessen lakoltatni a gyermekes családokat.

Az LMP, az Együtt és a Párbeszéd gyorsított eljárásban vitte volna a parlament elé a törvény-javaslatot, amelyet a Város Mindenkié nevű civil szervezet segítségével dolgoztak ki.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint a nagyobbik kormánypárt meg sem indokolta, hogy miért nem hajlandóak segíteni a bajba jutott családoknak.